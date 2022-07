"Ma come si è conciato?", Brad Pitt criticato per l'outfit femminile indossato al grande evento (Di giovedì 21 luglio 2022) Brad Pitt si è presentato alla premieré berlinese con indosso un look che strizza l'occhio al mondo gender. Un look che strizza l'occhio al mondo gender, quello che Brad Pitt ha utilizzato nel corso della premierè del suo ultimo film. E com'era lecito aspettarsi, la cosa sta destando curiosità e parecchie domande. Il divo hollywoodiano si trova in Germania, più precisamente a Berlino, per la premierè di Bullet Train. Il film, diretto da David Leitch, è una appassionante mix di azione e tensione. Ambientato nel Giappone dei giorni nostri, la pellicola di cui Brad Pitt è protagonista racconta la storia di un gruppo di assassini prezzolati che si ritrovano sullo stesso treno. Lì, scoprono che gli incarichi avuti sono in qualche modo connessi. Ed è allora che inizia il macello. Ebbene, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022)si è presentato alla premieré berlinese con indosso un look che strizza l'occhio al mondo gender. Un look che strizza l'occhio al mondo gender, quello cheha utilizzato nel corso della premierè del suo ultimo film. E com'era lecito aspettarsi, la cosa sta destando curiosità e parecchie domande. Il divo hollywoodiano si trova in Germania, più precisamente a Berlino, per la premierè di Bullet Train. Il film, diretto da David Leitch, è una appassionante mix di azione e tensione. Ambientato nel Giappone dei giorni nostri, la pellicola di cuiè protagonista racconta la storia di un gruppo di assassini prezzolati che si ritrovano sullo stesso treno. Lì, scoprono che gli incarichi avuti sono in qualche modo connessi. Ed è allora che inizia il macello. Ebbene, ...

