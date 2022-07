“Ma che belle parole | un libro su Rispoli e sulla nostalgia della tv garbata

Leggi su agi

(Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Si fa presto a dire “zia Mara”. Ma primaVenier c'è stato un altro decisivo zio nella tv italiana, ‘Zio Luciano' comeera stato ribattezzato dalla pianista Rita Forte ai tempi del suo ‘Tappeto Volante' di Tmc. E non è solo questione di appellativi. Lo storico conduttore scomparso sei anni fa e che in questo luglio avrebbe compiuto 90 anni, in tv ha realizzato un po' tutto prima degli altri, dai talk show ai dinner talk (il suo ‘Pranzo in tv' andò in onda nel 1983) passando per i quiz linguistici e per la radio aperta alla partecipazione del pubblico. Non tutti lo sanno, ma a rifrescare la memoria televisiva ora ci pensa Mariano Sabatini con il suo “Ma che” (l'estasiato tormentone linguistico con cuireagiva alle esternazioni del linguista Gian Luigi Beccaria ...