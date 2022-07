Lovato va ko: Salernitana in ansia per l’infortunio del difensore (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Brutte notizie in casa Salernitana. Nel corso dell’amichevole giocata e vinta ieri contro i polacchi del Wieczysta Cracovia, il difensore Matteo Lovato ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia con possibile interessamento legamentoso. Il giocatore ha lasciato il campo di Jenbach in lacrime accompagnato dai fisioterapisti del club granata e da Franck Ribery. L’ex Verona e Cagliari si è subito recato in ospedale per accertamenti ma nelle prossime ore si sottoporrà a una risonanza magnetica a Villa Stuart per chiarire se il danno riguarda anche i legamenti. In quel caso lo stop sarebbe decisamente lungo, con conseguente ritorno della società sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Brutte notizie in casa. Nel corso dell’amichevole giocata e vinta ieri contro i polacchi del Wieczysta Cracovia, ilMatteoha rimediato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia con possibile interessamento legamentoso. Il giocatore ha lasciato il campo di Jenbach in lacrime accompagnato dai fisioterapisti del club granata e da Franck Ribery. L’ex Verona e Cagliari si è subito recato in ospedale per accertamenti ma nelle prossime ore si sottoporrà a una risonanza magnetica a Villa Stuart per chiarire se il danno riguarda anche i legamenti. In quel caso lo stop sarebbe decisamente lungo, con conseguente ritorno della società sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

