La fine di Supermario: Draghi si è dimesso – LIVE (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi, game over. Dopo la lunga giornata di ieri, segnata dal duro discorso del premier al Senato e la mancata fiducia da parte di Forza Italia, Lega e M5S, il governo è ormai al tramonto. Alle 9 l’ex banchiere si presenta alla Camera per breve comunicazioni e poi salirà al Quirinale per rassegnare, per la seconda volta in una settimana, le dimissioni nella mani di Mattarella. Ora non resta che capire le tempistiche per il voto anticipato. A guidare le danze ora è il Quirinale, che deciderà se e quando fare le consultazioni, quando indire le elezioni. La data più probabile è quella del 2 ottobre. Per approfondire Perché Draghi si è suicidato Il segreto di Draghi: cosa non torna sulla crisi Il paradosso Draghi: ottiene 2 volte la fiducia, ma va a casa Qui sotto la diretta della giornata di oggi, giovedì 21 ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario, game over. Dopo la lunga giornata di ieri, segnata dal duro discorso del premier al Senato e la mancata fiducia da parte di Forza Italia, Lega e M5S, il governo è ormai al tramonto. Alle 9 l’ex banchiere si presenta alla Camera per breve comunicazioni e poi salirà al Quirinale per rassegnare, per la seconda volta in una settimana, le dimissioni nella mani di Mattarella. Ora non resta che capire le tempistiche per il voto anticipato. A guidare le danze ora è il Quirinale, che deciderà se e quando fare le consultazioni, quando indire le elezioni. La data più probabile è quella del 2 ottobre. Per approfondire Perchési è suicidato Il segreto di: cosa non torna sulla crisi Il paradosso: ottiene 2 volte la fiducia, ma va a casa Qui sotto la diretta della giornata di oggi, giovedì 21 ...

