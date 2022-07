Katy Perry a Capri con Michele Morrone poi canta ad Anema e Core

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 luglio 2022) In questi giorniè volata in Italia per girare il nuovo spot di Dolce e Gabbana diretto da Paolo Sorrentino. Nella pubblicità che vedremo in tv dal prossimo autunno c’è anche(che ha anche iniziato a girare il terzo capitolo di 365 Giorni).andat the behind the scenes of Dolce & Gabbana’s upcoming commercial in, Italy. pic.twitter.com/ABXbuN0l3q —Activity (@Activity) July 19, 2022está gravando um comercial para @dolcegabbana com a, em...