Il partito russo si candida al voto. L'allarme di Parsi (Di giovedì 21 luglio 2022) Parafrasando Ligabue, il peggio deve ancora venire. Ne è convinto Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni internazionali dell'Università Cattolica, che guarda corrucciato al buio oltre la crisi di governo. Saltato Mario Draghi, spiega a Formiche.net, si apre una campagna elettorale che vedrà in campo un altro partito. Trasversale, agguerrito, russo. Parsi, questa crisi viene da fuori? Ci sono cause esterne che hanno concorso a terremotare Draghi. Ben visibili durante il presunto dibattito sul sostegno all'Ucraina. A chi si riferisce? Negli ultimi anni abbiamo assistito a un intervento indiretto della Russia nei processi democratici in America, Inghilterra, Francia. Ci sono buone ragioni per pensare che l'Italia sia nel mirino. Il partito russo ha fatto la sua parte? Sono ...

