Il Governo Draghi è caduto davvero | Adesso quando si vota? Ecco le date possibili (Di giovedì 21 luglio 2022) Come chiarito dalla Carta, dopo lo scioglimento delle camere devono passare non oltre 70 giorni per il ritorno alle urne. Ma c’è un grande ostacolo: quello della legge di bilancio Non è di certo un procedimento spedito e snello quello della nascita di un nuovo Governo. Fra l’indizione delle nuove elezioni e l’insediamento delle camere i tempi sono, indubbiamente, lunghi, ma questo perché sono scanditi dalla Costituzione. Calcolando le tempistiche, dopo le dimissioni di Draghi il nuovo Governo, fra elezioni e procedure, si insedierebbe, come segnala anche il Fatto Quotidiano, ad autunno inoltrato. Un periodo, però, tutt’altro che consono, considerando che proprio a metà ottobre dovrà essere votata la legge di bilancio. Elezioni politiche: le possibili date del ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 luglio 2022) Come chiarito dalla Carta, dopo lo scioglimento delle camere devono passare non oltre 70 giorni per il ritorno alle urne. Ma c’è un grande ostacolo: quello della legge di bilancio Non è di certo un procedimento spedito e snello quello della nascita di un nuovo. Fra l’indizione delle nuove elezioni e l’insediamento delle camere i tempi sono, indubbiamente, lunghi, ma questo perché sono scanditi dalla Costituzione. Calcolando le tempistiche, dopo le dimissioni diil nuovo, fra elezioni e procedure, si insedierebbe, come segnala anche il Fatto Quotidiano, ad autunno inoltrato. Un periodo, però, tutt’altro che consono, considerando che proprio a metà ottobre dovrà essereta la legge di bilancio. Elezioni politiche: ledel ...

