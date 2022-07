Governo Draghi addio: dimissioni definitive (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Governo Draghi è alle sue ultime ore di vita politica. Oggi 21 luglio il premier è salito al Quirinale da Mattarella e si è dimesso. Resta in carica “per il disbrigo degli affari correnti“. Elezioni probabili: il 2 ottobre. Il game over, per il Governo Draghi, è arrivato. Questa mattina il premier, all’indomani di una giornata politicamente drammatica, è stato alla Camera per un nuovo passaggio della crisi di Governo. “Draghi andrà alla Camera solo per dimettersi“, avevano riferito fonti di Governo all’Adnkronos, per poi salire al Quirinale e riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Foto Twitter @Quirinale“Anche io ho un cuore” E così è avvenuto. “Prima di tutto grazie” ha detto Draghi alla Camera. Ne è seguito un lungo applauso. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilè alle sue ultime ore di vita politica. Oggi 21 luglio il premier è salito al Quirinale da Mattarella e si è dimesso. Resta in carica “per il disbrigo degli affari correnti“. Elezioni probabili: il 2 ottobre. Il game over, per il, è arrivato. Questa mattina il premier, all’indomani di una giornata politicamente drammatica, è stato alla Camera per un nuovo passaggio della crisi di. “andrà alla Camera solo per dimettersi“, avevano riferito fonti diall’Adnkronos, per poi salire al Quirinale e riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Foto Twitter @Quirinale“Anche io ho un cuore” E così è avvenuto. “Prima di tutto grazie” ha dettoalla Camera. Ne è seguito un lungo applauso. ...

christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - GiovanniToti : Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, d… - BoxerLeeloo : RT @gmcarnevale93: Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia hanno deciso di non votare la fiducia al governo ma non hanno avuto il coraggio… - renato70505021 : @matteorenzi Ti vanti di aver portato draghi al governo vergognati!!! Tu volevi SOLO CACCIARE CONTE poi hai avuto i… -