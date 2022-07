Giuseppe Conte, il sempliciotto delle fiabe che nella realtà ha combinato disastri (Di giovedì 21 luglio 2022) Dalle fiabe si può sempre imparare molto. Sono il risultato di saggezze antiche e se si è continuato a narrarle per secoli, a volte per millenni, significa che il loro Contenuto culturale è davvero ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Dallesi può sempre imparare molto. Sono il risultato di saggezze antiche e se si è continuato a narrarle per secoli, a volte per millenni, significa che il loronuto culturale è davvero ...

FrancescoBonif1 : Ho ascoltato in tv Giuseppe Conte. Mai sentito un uomo così ridicolo. - fattoquotidiano : Ha avuto dubbi fino all’ultima curva, per il morso costante dei governisti e per le pressioni, fortissime, del Pd.… - Agenzia_Ansa : 'Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico, siamo stai messi alla porta, non c'erano le condizioni perché… - scuroscuroscuro : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte: 'Puntavamo sull'appoggio esterno, c'erano state anche interlocuzioni in questa direzione. Poi Dr… - grafentimo : RT @ivanscalfarotto: Pare che Giuseppe Conte abbia detto che se le altre forze politiche vogliono continuare con Draghi, lui non si mettere… -