F1, Red Bull pesa ancora di più della Ferrari: svantaggio chiaro nelle qualifiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Un peso importante. In casa Red Bull si lavora alacremente sullo sviluppo della RB18 in vista dell’appuntamento di Le Castellet (Francia), dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Il doppio successo consecutivo della Ferrari a Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria) è stato significativo e quindi sulla pista francese si vuole invertire la tendenza. C’è però un problema, ovvero quello legato per l’appunto a una monoposto troppo pesante rispetto alla Rossa. L’olandese Max Verstappen, infatti, ha indicato in questo aspetto una criticità soprattutto nell’attacco al tempo. Stando a quanto riportato da The Race, si è arrivati a stimare che la Red Bull prima dell’inizio di questa stagione pesasse addirittura 15 kg in più del peso minimo di 798 kg, e che l’opera ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Un peso importante. In casa Redsi lavora alacremente sullo sviluppoRB18 in vista dell’appuntamento di Le Castellet (Francia), dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Il doppio successo consecutivoa Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria) è stato significativo e quindi sulla pista francese si vuole invertire la tendenza. C’è però un problema, ovvero quello legato per l’appunto a una monoposto tropponte rispetto alla Rossa. L’olandese Max Verstappen, infatti, ha indicato in questo aspetto una criticità soprattutto nell’attacco al tempo. Stando a quanto riportato da The Race, si è arrivati a stimare che la Redprima dell’inizio di questa stagionesse addirittura 15 kg in più del peso minimo di 798 kg, e che l’opera ...

