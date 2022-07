Elezioni anticipate, il Pd lavora a una nuova coalizione senza M5s. Letta: «Difficile risanare con loro» (Di giovedì 21 luglio 2022) Una frattura che difficilmente sarà ricomposta. Il segretario del Partito democratico Ernico Letta ha usato parole dure per definire il futuro dell’alleanza elettorale con il Movimento 5 stelle. In un’intervista con il Tg3, il dem ha detto: «Con il M5s evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente il rapporto sarà ricomposto. Il gesto di ieri – ha continuato Letta – e quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma». Già ieri, 20 luglio, Letta aveva commentato con rammarico il comportamento dei partiti che non avevano votato la fiducia al premier dimissionario Mario Draghi, tra cui il M5s. Annunciando di fatto il de profundis dell’attuale campo largo. «Nei prossimi giorni il Pd lancerà una proposta al Paese per essere vincenti alle ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Una frattura che difficilmente sarà ricomposta. Il segretario del Partito democratico Ernicoha usato parole dure per definire il futuro dell’alleanza elettorale con il Movimento 5 stelle. In un’intervista con il Tg3, il dem ha detto: «Con il M5s evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente il rapporto sarà ricomposto. Il gesto di ieri – ha continuato– e quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma». Già ieri, 20 luglio,aveva commentato con rammarico il comportamento dei partiti che non avevano votato la fiducia al premier dimissionario Mario Draghi, tra cui il M5s. Annunciando di fatto il de profundis dell’attuale campo largo. «Nei prossimi giorni il Pd lancerà una proposta al Paese per essere vincenti alle ...

lorepregliasco : Promemoria: in caso di elezioni anticipate, vista la riduzione dei seggi, è molto probabile che sia la Lega sia FI… - ilpost : Mattarella riceverà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alle 16.30 e il presidente della Ca… - you_trend : Come sarebbe il nuovo Parlamento in caso di elezioni anticipate? Qui le simulazioni YouTrend-@CattaneoZanetto di qu… - silvanosilvano8 : RT @Robertonuzzoam: 21 luglio 2022 PERCHÈ HANNO SCELTO LE ELEZIONI ANTICIPATE? <<Bisogna che le nuove restrizioni vengano decise dopo le… - RivettiLaura : RT @Robertonuzzoam: 21 luglio 2022 PERCHÈ HANNO SCELTO LE ELEZIONI ANTICIPATE? <<Bisogna che le nuove restrizioni vengano decise dopo le… -