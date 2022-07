Ecco Alice Lucchesini, qualità ed esperienza per la Nasce Un Sorriso (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Continua a prendere forma il roster 2022/23 della Nasce Un Sorriso Salerno ’92. Patron Angela Somma intende puntellare l’organico che l’anno scorso è arrivato a un passo dalla finale per la promozione in A2. L’ultimo innesto in ordine di tempo è Alice Lucchesini, guardia classe 1996 proveniente da Panthers Roseto – altra compagine di Serie B con cui ha disputato gli ultimi mesi della scorsa stagione – ma con pregresse esperienze in Serie A1 e A2 con Use Rosa Basket Empoli (2014/19 e 2020/22) e Jolly Livorno (19/20). “Avevo trovato poco spazio nella precedente squadra, così ho scelto di scendere di categoria: a Roseto ho giocato tanto e in questa estate ho ricevuto molte proposte dalla B in Toscana, ma ho preferito Salerno perché mi sembra ci sia un’organizzazione elevata su tutto ed ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Continua a prendere forma il roster 2022/23 dellaUnSalerno ’92. Patron Angela Somma intende puntellare l’organico che l’anno scorso è arrivato a un passo dalla finale per la promozione in A2. L’ultimo innesto in ordine di tempo è, guardia classe 1996 proveniente da Panthers Roseto – altra compagine di Serie B con cui ha disputato gli ultimi mesi della scorsa stagione – ma con pregresse esperienze in Serie A1 e A2 con Use Rosa Basket Empoli (2014/19 e 2020/22) e Jolly Livorno (19/20). “Avevo trovato poco spazio nella precedente squadra, così ho scelto di scendere di categoria: a Roseto ho giocato tanto e in questa estate ho ricevuto molte proposte dalla B in Toscana, ma ho preferito Salerno perché mi sembra ci sia un’organizzazione elevata su tutto ed ...

