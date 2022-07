"Draghi consigliato male, noi siamo la parte lesa" (Di giovedì 21 luglio 2022) Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barrelli: "Pd e M5S preparavano il blitz. Draghi? È stato consigliato male, noi siamo la parte lesa" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barrelli: "Pd e M5S preparavano il blitz.? È stato, noila

ricpuglisi : Sulla riforma del catasto Draghi resta ancorato alla cantilena OCSE su tasse brutte/tasse belle per la crescita.… - okwlor : RT @GimTonic2: @ivanscalfarotto No il governo Draghi lo ha fatto cadere Berlusconi, Salvini e Draghi. E voi lo avete come al solito mal con… - MiglioMarino : RT @GimTonic2: @ivanscalfarotto No il governo Draghi lo ha fatto cadere Berlusconi, Salvini e Draghi. E voi lo avete come al solito mal con… - Torelectus47 : @EnricoLetta Non so se te ne sei accorto, ma Draghi ha voluto andarsene lui mal consigliato da te, che hai provato… - MimmoGigliotti : RT @GimTonic2: @ivanscalfarotto No il governo Draghi lo ha fatto cadere Berlusconi, Salvini e Draghi. E voi lo avete come al solito mal con… -