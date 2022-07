Draghi ai ministri “Orgoglioso del lavoro svolto” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi”. Così il premier dimissionario Mario Draghi nel suo intervento introduttivo al Consiglio dei ministri che ha fissato per il 25 settembre la data delle elezioni politiche.“Voglio poi ringraziare voi tutti, per la dedizione, la generosità, il pragmatismo che avete dimostrato in questi mesi.Dobbiamo essere molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto, nel solco del mandato del Presidente della Repubblica, al servizio di tutti i cittadini. L'Italia ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi”. Così il premier dimissionario Marionel suo intervento introduttivo al Consiglio deiche ha fissato per il 25 settembre la data delle elezioni politiche.“Voglio poi ringraziare voi tutti, per la dedizione, la generosità, il pragmatismo che avete dimostrato in questi mesi.Dobbiamo essere molto orgogliosi delche abbiamo, nel solco del mandato del Presidente della Repubblica, al servizio di tutti i cittadini. L'Italia ha ...

TeresaBellanova : Mi chiedo come facciano i ministri delle forze politiche che non intendono votare la fiducia a Draghi a non avverti… - Mov5Stelle : Dal #Senato, l'intervento di @ettore_licheri a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Minist… - Mov5Stelle : In diretta dal #Senato, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, la di… - Ombra_nel_buio_ : RT @mars799: Con il liquidatore Draghi se ne vanno i suoi ministri. Primo fra tutti il ministro della morte, il ministro della guerra detto… - maaniballi : RT @orfini: Draghi entra in aula alla Camera. Giorgetti e i ministri dei partiti che lo hanno sfiduciato partecipano allo standing ovation… -