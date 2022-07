Cristiana Capotondi | a 42 anni conquista tutti con una scelta

(Di giovedì 21 luglio 2022) L’amatissima attriceentusiasma i fan, giunge l’indiscrezione secondo cui qualcosa di grande sta per cambiare nella sua vita a 42. Difficile trovare qualcuno che non ricordi il suo viso dolce e angelico, acqua e sapone, in film indelebili come Notte Prima degli Esami., classe 1980 di Roma, è uno dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Cristiana Capotondi è incinta: dal cinema alla passione per il calcio - carolinaboomer : @dobrevsunicorns C’è anche Cristiana Capotondi incinta di Andrea Pezzi ?? - imbucatospecial : #gossip #CristianaCapotondi incinta del primo figlio a 42 anni - infoitcultura : Cristiana Capotondi incinta: chi è il futuro papà e la castità - infoitcultura : Andrea Pezzi, chi è il compagno di Cristiana Capotondi e cosa fa nella vita -

Anche oggi è uscito in tutte le edicole il magazine Diva e Donna . All'interno dell'ultimo numero c'è un articolo dedicato interamente alla popolare attrice. E nel suddetto articolo è stato lanciato uno scoop vero e proprio su quest'ultima. Di cosa si tratta In pratica il magazine di gossip è venuto a conoscenza che la donna pare sia ...è incinta del suo primo figlio Nelle ultime ore, si stanno rincorrendo alcune voci che vedrebbero l'attrice in dolce attesa del suo compagno Andrea Pezzi. Una gravidanza che, se ...L’amatissima attrice Cristiana Capotondi entusiasma i fan, giunge l’indiscrezione secondo cui qualcosa di grande sta per cambiare nella sua vita a 42 anni. Difficile trovare qualcuno che non ricordi ...Gigi D'Alessio sul figlio LDA: "Da oggi posso dire di essere io il papà di..." Presentando il concerto "Uno come te - Trent'anni insieme" Gigi D'Alessio ha parlato del figlio, LDA, dicendo che da oggi ...