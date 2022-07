Come prenotare un posto sulle spiagge libere di Napoli: ecco l’app (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ attiva a partire da oggi l’applicazione per smartphone e tablet per prenotare l’ingresso nei tratti di spiaggia liberi dei lidi Spiaggia delle Monache, Bagno Ideal e Bagno Elena. “Per ragioni di ordine pubblico e per evitare eventuali assembramenti, dato l’incremento dei contagi da Covid 19, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, d’intesa con la giunta comunale e i titolari delle concessioni balneari limitrofe a queste spiagge, ha fissato nuove regole di fruizione”, si legge in una nota di Palazzo San Giacomo. Per la spiaggia delle Monache, unitamente al tratto di spiaggia pubblica compresa tra Palazzo Donn’Anna e il Bagno Sirena, con ingresso dal Bagno Sirena, l’accesso giornaliero è consentito dalle 8.30 alle 17.30 per massimo 400 persone. La prenotazione si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ attiva a partire da oggilicazione per smartphone e tablet perl’ingresso nei tratti di spiaggia liberi dei lidi Spiaggia delle Monache, Bagno Ideal e Bagno Elena. “Per ragioni di ordine pubblico e per evitare eventuali assembramenti, dato l’incremento dei contagi da Covid 19, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, d’intesa con la giunta comunale e i titolari delle concessioni balneari limitrofe a queste, ha fissato nuove regole di fruizione”, si legge in una nota di Palazzo San Giacomo. Per la spiaggia delle Monache, unitamente al tratto di spiaggia pubblica compresa tra Palazzo Donn’Anna e il Bagno Sirena, con ingresso dal Bagno Sirena, l’accesso giornaliero è consentito dalle 8.30 alle 17.30 per massimo 400 persone. La prenotazione si ...

