Chi era Carlo Giuliani

Il 20 luglio 2001 in occasione del G8 di Genova si sono scatenati alcuni scontri tra forze dell'ordine e manifestanti e in quell'occasione ha perso la vita Carlo Giuliani. La sua morte ha attirato immediatamente grande attenzione mediatica anche perché televisioni, cameraman e fotografi erano presenti nel capoluogo ligure durante l'evento testimoniando l'intero accaduto. Ma ? Ripercorriamo la sua storia a 21 anni di distanza da quei fatti. Un giovane ragazzo romano Carlo Giuliani, nato a Roma il 14 marzo del 1978, era figlio di Giuliano Giuliani, sindacalista della CGIL, e di Adelaide Cristina Gaggio: dopo il diploma al liceo scientifico decide di iscriversi alla facoltà di storia. Il ragazzo molto sensibile ai temi sociali, svolge il servizio civile a Genova, presso Amnesty International. È in quel ...

