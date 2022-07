CdS – ufficiale il suo passaggio al Fenerbahce (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-22 00:06:53 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: ISTANBUL (Turchia) – Joao Pedro è un nuovo giocatore del Fenerbahce: l’ex capitano del Cagliari lascia dunque ufficialmente il club sardo dopo otto anni, 255 presenze e 84 gol. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Joao Pedro che si trasferisce al Fenerbahce a titolo definitivo. Otto stagioni insieme: il Club rende omaggio ad un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari. Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù – dopo il mito Gigi Riva – ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni, Joao Pedro è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top player del campionato italiano e disputando ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-22 00:06:53 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: ISTANBUL (Turchia) – Joao Pedro è un nuovo giocatore del: l’ex capitano del Cagliari lascia dunque ufficialmente il club sardo dopo otto anni, 255 presenze e 84 gol. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Joao Pedro che si trasferisce ala titolo definitivo. Otto stagioni insieme: il Club rende omaggio ad un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari. Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù – dopo il mito Gigi Riva – ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni, Joao Pedro è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top player del campionato italiano e disputando ...

