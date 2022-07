Casoria: dj morto ustionato dal barbecue, sei soccorritori indagati per omicidio colposo (Di giovedì 21 luglio 2022) La Procura di Napoli Nord ha iscritto sei persone nel registro degli indagati nell'ambito degli accertamenti sulla morte di Filippo Marziatico, il dj di 20 anni morto lo scorso 8 luglio... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) La Procura di Napoli Nord ha iscritto sei persone nel registro deglinell'ambito degli accertamenti sulla morte di Filippo Marziatico, il dj di 20 annilo scorso 8 luglio...

