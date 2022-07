Calciomercato Milan: attesa per De Katelaere e speranze su Renato Sanches - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Renato Sanches Milan, 21 luglio 2022 " Ore di attesa e fiducia in casa Milan dopo il blitz di Maldini e Massara in Belgio per trattare con il Bruges l'acquisto di Charles De Ketelaere , obbiettivo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022), 21 luglio 2022 " Ore die fiducia in casadopo il blitz di Maldini e Massara in Belgio per trattare con il Bruges l'acquisto di Charles De Ketelaere , obbiettivo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, finito l'incontro col #Brugge: ancora niente accordo per #DeKetelaere. La situazione - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, TERMINATO L'INCONTRO COL BRUGES PER DE KETELAERE Summit positivo, si tratta a oltranza… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, le parole di #Maldini dopo il rientro in Italia sulla trattativa per #DeKatelaere - PianetaMilan : #Mercato @acmilan – Dalla #Germania: “Contatti con l’ #Eintracht per #NDicka ” #ACMilan #milan #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, attesa per la decisione di Renato Sanches: Sono ore di attesa in casa Milan per Renato Sanches. Il centrocam… -