Bruno Barbieri 4 Hotel stasera su Sky Uno e NOW | Ischia nell' ultima puntata

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 luglio 2022)su Sky Uno e in streaming su NOW tornadella stagione si vola a. Giunge all'il viaggio di, che,su Sky Uno alle 21:15, chiude questo ciclo di episodi in una delle perle del Mediterraneo, capace di unire mare cristallino, vita mondana e natura incontaminata., l'isola vulcanica del Golfo di Napoli, è la protagonista dell'episodio in arrivo anche in streaming su NOW e disponibile on demand.a gara che si consuma in territorio ischitano,...