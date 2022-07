Bimba morta in casa a Milano, chi è la 37enne accusata dell’omicidio della figlia: già altre volte l’aveva lasciata sola (Di giovedì 21 luglio 2022) Una casa nella periferia sud-est di Milano, la disoccupazione e la separazione, un compagno in provincia di Bergamo, una sorella in città e la mamma a Crotone che occasionalmente l’aiutavano con la bambina. Un profilo all’apparenza come tanti altri quello di Alessia Pifferi, la 37enne arrestata ieri 20 luglio con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, per aver lasciato morire di stenti la figlia di 16 mesi, abbandonata in casa per sei giorni solo con un biberon e una boccetta di benzodiazepine. La ricostruzione degli ultimi anni Dai verbali di Pifferi, interrogata nella notte dal pm, e dalle indagini degli inquirenti, iniziano a emergere ulteriori dettagli sulla vita della donna, che ha ammesso di aver consapevolmente lasciato ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Unanella periferia sud-est di, la disoccupazione e la separazione, un compagno in provincia di Bergamo, una sorella in città e la mamma a Crotone che occasionalmente l’aiutavano con la bambina. Un profilo all’apparenza come tanti altri quello di Alessia Pifferi, laarrestata ieri 20 luglio con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, per aver lasciato morire di stenti ladi 16 mesi, abbandonata inper sei giorni solo con un biberon e una boccetta di benzodiazepine. La ricostruzione degli ultimi anni Dai verbali di Pifferi, interrogata nella notte dal pm, e dalle indagini degli inquirenti, iniziano a emergere ulteriori dettagli sulla vitadonna, che ha ammesso di aver consapevolmente lasciato ...

