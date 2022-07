Berrettini-Martinez, ATP Gastaad: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 21 luglio 2022) Ritorno in campo senza patemi per Matteo Berrettini: dopo la delusione di Wimbledon, dove ha dovuto salutare i sogni di gloria in seguito alla positività al Covid-19, il romano si è imposto in due rapidi set su Richard Gasquet nel secondo turno del torneo ATP di Gastaad. Domani l’azzurro tornerà in campo sulla terra rossa svizzera nei quarti di finale: ad attenderlo lo spagnolo Pedro Martinez (n.52 del mondo) a segno per 7-5 4-6 6-2 contro lo svedese Elias Ymer (n.131 ATP). Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma e come seguire la sfida in TV. programma Berrettini-Martinez ATP Gastaad 2022 QUARTI DI FINALE Venerdì 22 luglio Secondo match dalle 10.30 (non prima delle 12.00) Matteo Berrettini – Pedro ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Ritorno in campo senza patemi per Matteo: dopo la delusione di Wimbledon, dove ha dovuto salutare i sogni di gloria in seguito alla positività al Covid-19, il romano si è imposto in due rapidi set su Richard Gasquet nel secondo turno del torneo ATP di. Domani l’azzurro tornerà in campo sulla terra rossa svizzera nei quarti di finale: ad attenderlo lo spagnolo Pedro(n.52 del mondo) a segno per 7-5 4-6 6-2 contro lo svedese Elias Ymer (n.131 ATP). Andiamo a scoprire nel dettaglio ile come seguire la sfida in TV.ATP2022 QUARTI DI FINALE Venerdì 22 luglio Secondo match dalle 10.30 (non prima delle 12.00) Matteo– Pedro ...

