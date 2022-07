Usa: polizia spara e uccide un afroamericano in California (Di mercoledì 20 luglio 2022) La polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un afroamericano di 23 anni che scappava. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall'auto civetta su ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladi San Bernardino, in, ha ucciso undi 23 anni che scappava. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall'auto civetta su ...

