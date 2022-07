Usa: Biden, dobbiamo impedire ai minori di possedere armi (Di mercoledì 20 luglio 2022) "A quante altre sparatorie di massa da parte di killer che hanno 17 o 18 anni e sono in grado di ottenere un'arma e mettere in atto una follia omicida dobbiamo assistere?". Lo scrive su Twitter il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "A quante altre sparatorie di massa da parte di killer che hanno 17 o 18 anni e sono in grado di ottenere un'arma e mettere in atto una follia omicidaassistere?". Lo scrive su Twitter il ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Usa, Biden: sanzioni contro i Paesi che detengono americani #Usa #Biden - Agenzia_Ansa : La fidanzata di Khashoggi attacca Biden per la visita in Arabia Saudita. 'Il sangue delle vittime del regime è sull… - MediasetTgcom24 : Biden: 'Iran non può avere armi nucleari, Usa pronti a usare la forza' #biden #usa #iran #nucleare - Piergiulio58 : Usa: Biden, dobbiamo impedire ai minori di possedere armi. Troppe stragi da parte di killer di 17 e 18 anni' - Nord… - ghanaleaksblog : RT @agenzia_nova: #Usa #Africa #Biden annuncia il primo vertice bilaterale a dicembre -