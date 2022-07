Turismo – In 5 anni sono aumentati del 543% i siti ‘punto it’ appositamente dedicati, arrivando a ben 148.021 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Confrontando i nuovi siti ‘punto it’ registrati nei primi 6 mesi del 2022 con il totale del 2021, emerge un aumento in tutti gli ambiti del comparto turistico. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. “Insomma un risultato molto positivo per un settore che ora sta vivendo un momento di grande ripartenza, con numeri che finalmente riescono a competere e perfino a superare quelli del 2019”, commentano gli analisti del tour operator. L’analisi si basa sui dati del ‘Registro.it’, l’anagrafe dei siti web a targa italiana che è organo dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iit) e che attraverso l’osservatorio permanente ‘Tourism in the Net’ analizza dal 2017 la diffusione su Internet delle varie categorie ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) Confrontando i nuoviit’ registrati nei primi 6 mesi del 2022 con il totale del 2021, emerge un aumento in tutti gli ambiti del comparto turistico. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. “Insomma un risultato molto povo per un settore che ora sta vivendo un momento di grande ripartenza, con numeri che finalmente riescono a competere e perfino a superare quelli del 2019”, commentano gli analisti del tour operator. L’analisi si basa sui dati del ‘Registro.it’, l’anagrafe deiweb a targa italiana che è organo dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iit) e che attraverso l’osservatorio permanente ‘Tourism in the Net’ analizza dal 2017 la diffusione su Internet delle varie categorie ...

Pubblicità

albertoelweb : @DavideCappa3 @france_bis @CarloCalenda E come mai allora, la cittadinanza chiede da più di vent’anni la costruzion… - Titti50188463 : @stanzaselvaggia 2/2 L’articolo è forzato, fuori luogo e stucchevole. Anche in Italia moltissime famiglie sopravviv… - 360todosdialogo : L' #isoladiPascua riapre ai turisti, dopo due anni durissimi per gli abitanti, che vivono per il 71 % del turismo.… - cristinapasque : RT @Lorenzo41151510: #crisidigoverno Nessuno ha il coraggio di dirlo,ma il #redditodicittadinanza ha generato un aumento del 35% dello stip… - Lorenzo41151510 : #crisidigoverno Nessuno ha il coraggio di dirlo,ma il #redditodicittadinanza ha generato un aumento del 35% dello s… -