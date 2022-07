Tiziano Ferro deve al fisco una cifra pazzesca: pignoramento esorbitante (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tiziano Ferro è nei guai con il fisco, il Tribunale ha stabilito la cifra del pignoramento, ecco a quanto ammonta Il Tribunale Civile di Latina ha stabilito un pignoramento davvero elevato ai danni di Tiziano Ferro con la convalida dell’esecuzione esattoriale da parte dell’agenzia delle entrate. La cifra che deve al fisco ha spiazzato tutti. Tiziano Ferro (Screenshot video Instagram)I beni pignorati al noto ed amato cantante di Latina hanno un valore che si aggira intorno ai 9 milioni di euro. A rivelare la notizia nelle scorse ore ci ha pensato l’ANSA, nella nota fa sapere che il pignoramento riguarda una battaglia legale che va ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 luglio 2022)è nei guai con il, il Tribunale ha stabilito ladel, ecco a quanto ammonta Il Tribunale Civile di Latina ha stabilito undavvero elevato ai danni dicon la convalida dell’esecuzione esattoriale da parte dell’agenzia delle entrate. Lachealha spiazzato tutti.(Screenshot video Instagram)I beni pignorati al noto ed amato cantante di Latina hanno un valore che si aggira intorno ai 9 milioni di euro. A rivelare la notizia nelle scorse ore ci ha pensato l’ANSA, nella nota fa sapere che ilriguarda una battaglia legale che va ...

