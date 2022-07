Roma, partono lavori per attraversamenti pedonali (Di mercoledì 20 luglio 2022) – Parte oggi a Roma la prima di una serie di “notti bianche” dedicate alla riqualificazione degli attraversamenti pedonali cancellati o rovinati dal passaggio delle automobili. I lavori avranno inizio dalla cosiddetta ansa barocca, cioè dagli attraversamenti pedonali della viabilità principale dall’area delimitata dai Lungotevere Tor di Nona e Marzio, da Corso Rinascimento e Corso Vittorio Emanuele II. Contemporaneamente il Municipio I provvederà al rifacimento delle zebrature della viabilità locale: saranno interessate le zone di piazza S. Apollinare, piazza S. Agostino, piazza Pasquino, via di S. Pantaleo, piazza di S. Pantaleo, via del Teatro Valle e Via della Scrofa. L’obiettivo di questa campagna è quello di migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini, a partire ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) – Parte oggi ala prima di una serie di “notti bianche” dedicate alla riqualificazione deglicancellati o rovinati dal passaggio delle automobili. Iavranno inizio dalla cosiddetta ansa barocca, cioè daglidella viabilità principale dall’area delimitata dai Lungotevere Tor di Nona e Marzio, da Corso Rinascimento e Corso Vittorio Emanuele II. Contemporaneamente il Municipio I provvederà al rifacimento delle zebrature della viabilità locale: saranno interessate le zone di piazza S. Apollinare, piazza S. Agostino, piazza Pasquino, via di S. Pantaleo, piazza di S. Pantaleo, via del Teatro Valle e Via della Scrofa. L’obiettivo di questa campagna è quello di migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini, a partire ...

