Non solo Margot Robbie. Chi è la più Barbie del reame? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nicola Peltz e Lady Eliza Spencer: bellezze angeliche (Immagini Instagram @nicolaannepeltzbeckham @elizavspencer) Lunghe e vaporose chiome bionde, occhioni, nasino alla francese, sorriso con denti bianchissimi. E poi fisico statuario e perfetto. Pensando a queste a caratteristiche beauty non può che venire in mente lei, Barbie, la bambola più famosa del mondo. Sarà che il giocattolo più amato dalle bambine non è mai passato di moda, sarà che c’è grande attesa per la pellicola di Greta Gerwig, fatto sta che Barbie è di nuovo sulla cresta dell’onda. Tutte vogliono somigliare alla bionda californiana che non invecchia mai. O, meglio, a Margot Robbie, che nel film che uscirà nel 2023 interpreta proprio questo ruolo accanto a Ryan Gosling nei panni di Ken. In realtà Margot non è però l’unica celeb dalle ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nicola Peltz e Lady Eliza Spencer: bellezze angeliche (Immagini Instagram @nicolaannepeltzbeckham @elizavspencer) Lunghe e vaporose chiome bionde, occhioni, nasino alla francese, sorriso con denti bianchissimi. E poi fisico statuario e perfetto. Pensando a queste a caratteristiche beauty non può che venire in mente lei,, la bambola più famosa del mondo. Sarà che il giocattolo più amato dalle bambine non è mai passato di moda, sarà che c’è grande attesa per la pellicola di Greta Gerwig, fatto sta cheè di nuovo sulla cresta dell’onda. Tutte vogliono somigliare alla bionda californiana che non invecchia mai. O, meglio, a, che nel film che uscirà nel 2023 interpreta proprio questo ruolo accanto a Ryan Gosling nei panni di Ken. In realtànon è però l’unica celeb dalle ...

Pubblicità

robertosaviano : Borsellino morì sapendo che non poteva avere altra sorte, solo, osteggiato dai colleghi e dall'inefficienza dello S… - ItaliaViva : Mai come questa volta si può dire 'Il Re è nudo'. Gli italiani hanno capito benissimo che dietro la crisi voluta da… - Avvenire_Nei : “L'arcidiocesi di Pechino è in festa, non solo per la riapertura della chiesa dopo sei mesi di chiusura secondo le… - Kartoffen_96 : @matteosalvinimi Certo che avete una visione terribile, facendo questa mossa non solo scenderete nei sondaggi ma sf… - xBonBonnie : RT @Wonderlover85: MA PERCHÉ LA GENTE NON MI MOLLA INVECE DI PARLARMI SOLO DI PROBLEMI PROBLEMI PROBLEMI MA CHI SIETE JAY Z? -