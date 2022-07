Monza-Piacenza 4-1: tabellino e marcatori amichevole 2022 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Buona la terza. Il Monza supera 4-1 il Piacenza a Monzello, a meno di un mese dal debutto in campionato. Brianzoli già in vantaggio al 3? col colpo di testa di Valoti, che tutto solo incorna l’1-0 su assist di Birindelli. Al 34? cross morbido di Barberis da destra e altro stacco di testa, questa volta di Mota Carvalho per il raddoppio. Il Piacenza accorcia le distanze nel primo minuto di recupero col gran gol di Zunno, che trova l’incrocio dei pali col destro allo scadere. Nella ripresa arriva il primo gol biancorosso di Ranocchia, che anticipa di Ciurria battendo il portiere in uscita. Al 60? debutta Sensi, che sembra subito a suo agio con i nuovi compagni. Dai suoi piedi passa il poker, che stavolta non arriva con un colpo di testa: la rete è firmata dal giovane greco Siatounis. Monza (3-5-1-1): Di Gregorio (dal ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Buona la terza. Ilsupera 4-1 ila Monzello, a meno di un mese dal debutto in campionato. Brianzoli già in vantaggio al 3? col colpo di testa di Valoti, che tutto solo incorna l’1-0 su assist di Birindelli. Al 34? cross morbido di Barberis da destra e altro stacco di testa, questa volta di Mota Carvalho per il raddoppio. Ilaccorcia le distanze nel primo minuto di recupero col gran gol di Zunno, che trova l’incrocio dei pali col destro allo scadere. Nella ripresa arriva il primo gol biancorosso di Ranocchia, che anticipa di Ciurria battendo il portiere in uscita. Al 60? debutta Sensi, che sembra subito a suo agio con i nuovi compagni. Dai suoi piedi passa il poker, che stavolta non arriva con un colpo di testa: la rete è firmata dal giovane greco Siatounis.(3-5-1-1): Di Gregorio (dal ...

