Megghi Galo | 10 pezzi cool da portare in vacanza 

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Diecida mettere in valigia lasciandosi ispirare dall’influencer e TiktokerLe vacanze sono ufficialmente iniziate ed è giunto il momento di colmare i vuoti delle valige riposte sugli armadi e dei beauty case da viaggio con i must have di stagione.da sfoggiare al mare o in città. Per non sbagliare, è preferibile lasciarsi ispirare dalle scelte delle influencer e delle web star più alla moda, sempre al passo con le tendenze di stagione e vere e proprie esperte di “must wear” del momento. Tra i volti noti in grado di fornire tips e suggerimenti ad hoc spicca. I suoi outfit – da quelli streetstyle a quelli da red carpet – sono fonte d’ispirazione per migliaia di fashion addicted che ogni giorno si lasciano ...