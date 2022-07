L’avvocata Giulia Befera è un’attrice? La risposta vi sorprenderà

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi èdella trasmissione televisiva Forum? Dietro la scelta del suo attuale lavoro si nasconde in realtà un motivo molto particolare. È da lontano 1985 che ormai va in scena la trasmissione televisiva Forum, programma che attrae e interessa migliaia di telespettatori. Si tratta di un programma giuridico dove vengono messe in scena