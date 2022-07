La rivista di viaggi americana Travel + Leisure ha condotto un sondaggio fra i suoi utenti per decretare la città più bella d’Europa E | a sorpresa | la prima classificata è una delle città più ammirate d' Italia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La voglia diare è alle stelle e, dopo due anni di stop, le persone sfidano senza paura, anche tutti i problemi degli aeroporti e del caos voli. Le mete, che siano di mare, di montagna o culturali vengono prese d’assalto. Ma se c’è ancora qualche dubbio sulla scelta, ci si può affidare alle varie classifiche dei posti più belli da visitare per il 2022. Sette spiaggene nella classificapiù belle...

Pubblicità

Linkiesta : ?? #LinkiestaEccetera, la nuova rivista lifestyle de #Linkiesta ?? La nuova formidabile rivista quadrimestrale de Li… - Linkiesta : ?? #LinkiestaEccetera, la nuova rivista lifestyle de #Linkiesta ?? La nuova formidabile rivista quadrimestrale de Li… - Linkiesta : ?? #LinkiestaEccetera, la nuova rivista lifestyle de #Linkiesta ?? La nuova formidabile rivista quadrimestrale de Li… - Casapuntoit : L’isola più bella al mondo del 2022 è italiana, a eleggerla la #classifica stilata dalla rivista di viaggi american… - ALisimberti : RT @kattolikamente: Roma è stata classificata come città più sporca al mondo dalla rivista di viaggi britannica Time Out. Bella pubblicità… -

Con queste parole di Dani Di Placido , laForbes riporta la notizia di Kylie Jenner, ...erano state individuate le star con il più alto record di inquinamento dovuto ai loro continui...... che ha pubblicato sulla nostradiversi articoli dedicati al Maestro, che qui di seguito ...sguardo nell'arte di Ezio Gribaudo L'artista e il collezionista I 90 anni di Ezio Gribaudo I...La rivista americana di viaggi Travel + Leisure, ogni anno lancia un sondaggio per valutare insieme ai suoi lettori le esperienze di viaggio migliori nel mondo. Quest’anno i lettori sono stati ...Ecco la classifica delle migliori città del mondo 2022 secondo la rivista Time Out: quali sono le World's Best Cities 2022 ...