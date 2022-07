Inps | sospende fino al 31 agosto invio Note rettifica e diffide adempimento

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug -(Adnkronos) - Per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 25 luglio eal 312022 compreso, l'rà l'inoltro delle notifiche delledie dellediverso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. Lo comunica l'istituto spiegando che sempre nello stesso periodo saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione. Nello stesso ...

Dunque, se la moglie del lettore trasferisce la residenza all'estero per più di sei mesi e l'INPS ne viene a conoscenza, sospende la corresponsione dell'indennità, a meno che la signora non sia in ... Infatti l'INPS sospende l'assegno unico per i figli a partire dalla data del compimento dei 18 anni di età. Sospensione e non revoca naturalmente. Infatti il genitore dichiarante nella domanda deve ... La moglie ha debiti e l'Inps gli toglie il Reddito di Cittadinanza: accolto il ricorso