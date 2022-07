Inizia la settimana più calda dell’anno: termometri sù fino a 42°! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Iniziata proprio oggi la settimana di caldo rovente, probabilmente la più calda dell’anno. Mentre l’Europa occidentale è già nella morsa dell’anticiclone africano, ribattezzato ‘Apocalisse4800?. L’anticiclone Apocalisse4800 manterrà lo zero termico altissimo, intorno ai 4.800 metri di quota, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco Leggi su freeskipper (Di mercoledì 20 luglio 2022)ta proprio oggi ladi caldo rovente, probabilmente la più. Mentre l’Europa occidentale è già nella morsa dell’anticiclone africano, ribattezzato ‘Apocalisse4800?. L’anticiclone Apocalisse4800 manterrà lo zero termico altissimo, intorno ai 4.800 metri di quota, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco

