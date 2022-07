Incendio sul Carso | isolata la città di Trieste Le fiamme hanno raggiunto anche la Slovenia

(Di mercoledì 20 luglio 2022)sul: la rapida diffusione delleha travolto ladi. Lepoi raggiungoalcune località dellasituate in prossimità del confine con l’Italia.sulladiNon si contano più i roghi divampati in Italia. Nella giornata di martedì 19 luglio, lesi sono originate in tre punti neltrae Gorizia. Tra le aree più colpite, ladi Monfalcone dove l’aria è diventata irrespirabile e le frazioni di Doberdò del Lago a Gorizia. Alle ore 13:00 di mercoledì 20 luglio, Jamiano è ...

Pubblicità

TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - Agenzia_Ansa : Incendi sul Carso, Monfalcone invasa dal fumo. Chiuso per oggi lo stabilimento Fincantieri, stop a tutte le attivit… - HuffPostItalia : Troppo fumo dopo l'incendio sul Carso, chiude l'impianto Fincantieri di Monfalcone - sofonisba55 : RT @antoniodiba: Evacuato poco fa anche il centro visite Gradina, a Doberdò del lago, che aveva ospitato gli sfollati di ieri. Il paese è m… - ValeRossignoli : RT @RaiNews: Ancora emergenza per il grande #incendio nei dintorni Trieste -

CARSO ARRIVA IN SLOVENIA 'PROBLEMI AL LISERT E METANODOTTI'Carso, una fitta nube di fumo vista dai residenti di San Canzian d'Isonzo Gli incendiCarso italiano si sono ...Continuano a lasciare Trieste anche via mare le persone rimaste bloccate nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia a causa dell'divampato ieriCarso e che sta portando a disagi al traffico su strada. Mentre la ferrovia rimane ancora fuori servizio e sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo, dal Molo ...Continuano incessantemente le operazioni per lo spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia che da ieri mattina sono attivi sul Carso Goriziano e Triestino. Devetaki, Sablici, Jamiano nel co ...“Lo Stato, la Regione, le amministrazioni locali stanno lavorando in stretto coordinamento – ha riferito il vicegovernatore Riccardi – per gestire questo evento straordinario. Il vicegovernatore, subi ...