“Il tradimento? Io dico che…”. Laura Chiatti finalmente su quelle voci di crisi con Marco Bocci (Di mercoledì 20 luglio 2022) Laura Chiatti, la crisi con Marco Bocci. L’attrice ha festeggiato un traguardo importante. La bellezza di 40 anni e un bilancio che non poteva mancare nel giorno del compleanno. L’attrice ha rilasciato un’intervista su Chi per mettere nero su bianco l’anno trascorso tra impegni lavorativi e aspetti della vita privata e sentimentale. Laura Chiatti, la crisi con Marco Bocci, l’attrice ne parla per la prima volta senza mezzi termini: “Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure”, confessa Laura ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022), lacon. L’attrice ha festeggiato un traguardo importante. La bellezza di 40 anni e un bilancio che non poteva mancare nel giorno del compleanno. L’attrice ha rilasciato un’intervista su Chi per mettere nero su bianco l’anno trascorso tra impegni lavorativi e aspetti della vita privata e sentimentale., lacon, l’attrice ne parla per la prima volta senza mezzi termini: “Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure”, confessa...

