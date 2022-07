Gasparri a Draghi: non gli italiani le hanno chiesto di restare ma Mattarella. E il premier scuote la testa… (Di mercoledì 20 luglio 2022) Maurizio Gasparri parla nell’aula del Senato, con a fianco Anna Maria Bernini che applaude con discrezione, e fa irritare Mario Draghi. Esattamente nel momento del suo intervento in cui contesta la dichiarazione di Draghi secondo lui sono stati gli italiani a chiedergli di rimanere. “Certo – ha detto Gasparri – gli italiani sono preoccupati dell’instabilità, ma a lei è stato chiesto di restare dal primo degli italiani e cioè dal presidente della Repubblica”. Il premier, a quel punto, ha ripetutamente detto no scuotendo la testa e poi ha cominciato a prendere appunti. Gasparri ha chiesto discontinuità a nome di Forza Italia. Aggiungendo che non si può ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Maurizioparla nell’aula del Senato, con a fianco Anna Maria Bernini che applaude con discrezione, e fa irritare Mario. Esattamente nel momento del suo intervento in cui contesta la dichiarazione disecondo lui sono stati glia chiedergli di rimanere. “Certo – ha detto– glisono preoccupati dell’instabilità, ma a lei è statodidal primo deglie cioè dal presidente della Repubblica”. Il, a quel punto, ha ripetutamente detto nondo la testa e poi ha cominciato a prendere appunti.hadiscontinuità a nome di Forza Italia. Aggiungendo che non si può ...

