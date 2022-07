F. Romano pubblica: Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo non è in vendita. Ho pianificato con lui, e sono lo… (Di mercoledì 20 luglio 2022) Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo non è in vendita. Ho pianificato con lui e non vedo l’ora di lavorare con lui. La situazione è sempre la stessa. sono ben informato, ha anche un’opzione per un’altra stagione” #MUFC “Ronaldo potrebbe restare oltre questa stagione? Sì”, ha aggiunto. pic.twitter.com/ZhUHARoQrf — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 18 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022)ten Hag: “non è in. Hocon lui e non vedo l’ora di lavorare con lui. La situazione è sempre la stessa.ben informato, ha anche un’opzione per un’altra stagione” #MUFC “potrebbe restare oltre questa stagione? Sì”, ha aggiunto. pic.twitter.com/ZhUHARoQrf — Fabrizio(@Fabrizio) 18 luglio 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

