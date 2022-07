"Dico...": La Russa interrompe Renzi in aula, ecco la clamorosa risposta | Guarda (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Dico alla destra, anzi ai moderati della destra...": mentre Matteo Renzi pronuncia la dichiarazione di voto al Senato, Ignazio La Russa lo interrompe e urla: "Stai sereno!". Immediata la replica del leader di Italia Viva: "Quello sempre, Ignazio". Risate in aula. Poi l'ex premier, rivolgendosi al senatore di Fratelli d'Italia, ha continuato: "Ti potrei chiedere i diritti d'autore ma non lo farò per rispetto personale e per antico sentimento di amicizia". "Che Ignazio La Russa sia contento è comprensibile - ha proseguito Renzi - mi domando però come possano essere contenti quelli che pensavano che la destra italiana fosse nel Ppe e fosse capace di scommettere su un leader credibile e autorevole come Draghi. Oggi La Russa festeggia e fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) "alla destra, anzi ai moderati della destra...": mentre Matteopronuncia la dichiarazione di voto al Senato, Ignazio Laloe urla: "Stai sereno!". Immediata la replica del leader di Italia Viva: "Quello sempre, Ignazio". Risate in. Poi l'ex premier, rivolgendosi al senatore di Fratelli d'Italia, ha continuato: "Ti potrei chiedere i diritti d'autore ma non lo farò per rispetto personale e per antico sentimento di amicizia". "Che Ignazio Lasia contento è comprensibile - ha proseguito- mi domando però come possano essere contenti quelli che pensavano che la destra italiana fosse nel Ppe e fosse capace di scommettere su un leader credibile e autorevole come Draghi. Oggi Lafesteggia e fa ...

