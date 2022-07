Bremer: «Juve il meglio per me. Mi ispiro a Chiellini» (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Le parole del centrale brasiliano Gleison Bremer a Juventus TV pronuncia le sue prime parole da giocatore bianconero. LA Juve – «È un momento che finalmente è arrivato, che stavo aspettando. La Juventus è una grande squadra, sono molto contento e felice di essere qui». SCELTA – «La Juventus è una squadra vincente, anche io ho l’ambizione di vincere. Ho parlato un po’ con Chiellini e ho deciso che la Juventus era la squadra migliore per me». ISPIRAZIONE – «Certo, Chiellini è il miglior difensore italiano, l’ho sempre detto. Quindi mi ispiro un po’ a lui e provo a fare quello che ha fatto lui qui». CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Le parole del centrale brasiliano Gleisonntus TV pronuncia le sue prime parole da giocatore bianconero. LA– «È un momento che finalmente è arrivato, che stavo aspettando. Lantus è una grande squadra, sono molto contento e felice di essere qui». SCELTA – «Lantus è una squadra vincente, anche io ho l’ambizione di vincere. Ho parlato un po’ cone ho deciso che lantus era la squadra migliore per me». ISPIRAZIONE – «Certo,è il miglior difensore italiano, l’ho sempre detto. Quindi miun po’ a lui e provo a fare quello che ha fatto lui qui». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

