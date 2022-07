Wta Palermo 2022: il montepremi e il prize money (Di martedì 19 luglio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Palermo 2022, torneo italiano sulla terra rossa. L’azzurra Martina Trevisan guida il seeding, seguita dalla kazaka Putintseva e dalla cinese Zhang. Presenti altre cinque tenniste italiane, ovvero Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e le tre wild card Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Lucrezia Stefanini. Il prize money totale dell’evento in questione corrisponde a 203mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta. montepremi WTA 250 Palermo 2022 PRIMO TURNO – € 2.200 (1 ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Ile ildel Wta 250 di, torneo italiano sulla terra rossa. L’azzurra Martina Trevisan guida il seeding, seguita dalla kazaka Putintseva e dalla cinese Zhang. Presenti altre cinque tenniste italiane, ovvero Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e le tre wild card Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Lucrezia Stefanini. Iltotale dell’evento in questione corrisponde a 203mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta.WTA 250PRIMO TURNO – € 2.200 (1 ...

