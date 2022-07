Tragedia a Ostia | infermiere si suicida all’ospedale G B Grassi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 luglio 2022)G.B.di, dove questa notte unsi è tolto la vita. L’uomo, sulla sessantina, è stato rinvenuto fra le due e le tre di questa notte in un reparto dell’ospedale, dove lavorava come caposala. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di. I militari dell’Arma hanno comunque acquisito le immagini della videosorveglianza per accertare l’esatta dinamica dei fatti. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Secondo quanto si apprende, a lanciare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’uomo dopo aver ricevuto un messaggio “sospetto”. Accanto al cadavere sarebbe stata rinvenuta anche una flebo. Sulla vicenda vige però il massimo riserbò da parte delle forze dell’ordine, per tutelare la ...