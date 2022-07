Tomb Raider 2, Alicia Vikander: " È nel limbo per via delle politiche di Amazon" (Di martedì 19 luglio 2022) Alicia Vikander non ci fornisce buone notizie sul sequel di Tomb Raider, in stallo per via delle scelte di politica aziendale di Amazon dopo l'acquisizione di MGM. Alicia Vikander era eccitata di tornare nei panni di Lara Croft in una nuova avventura sul grande, ma le ultime notizie sullo sviluppo di Tomb Raider 2 non lasciano ben sperare. Il sequel sarebbe nel limbo per via delle politiche di Amazon dopo l'acquisizione di MGM da parte del gigante dello streaming. Dopo l'uscita di Tomb Raider nel 2018, l'autrice di Lovecraft Country Misha Green era stata ingaggiata per scrivere e dirigere il sequel che ora sarebbe in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022)non ci fornisce buone notizie sul sequel di, in stallo per viascelte di politica aziendale didopo l'acquisizione di MGM.era eccitata di tornare nei panni di Lara Croft in una nuova avventura sul grande, ma le ultime notizie sullo sviluppo di2 non lasciano ben sperare. Il sequel sarebbe nelper viadidopo l'acquisizione di MGM da parte del gigante dello streaming. Dopo l'uscita dinel 2018, l'autrice di Lovecraft Country Misha Green era stata ingaggiata per scrivere e dirigere il sequel che ora sarebbe in ...

