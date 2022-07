Temperature record e incendi, ecco perché l’Europa è l’epicentro dell’«apocalisse di caldo» (Di martedì 19 luglio 2022) Spagna, Portogallo e Francia bruciano. Oggi il Regno Unito ha superato, per la prima volta nella sua storia, la soglia dei 40 gradi. Decine di Paesi sono alle prese con la siccità, mentre le Temperature non accennano a calare. Tutto il continente europeo è investito da un’ondata di calore senza precedenti che ha portato i meteorologi a parlare di «apocalisse di caldo», mentre gli scienziati notano come le previsioni fatte per i prossimi 30 anni si stanno già avverando, in particolare in Europa. Gli esperti dicono che il caldo estremo e persistente di quest’anno già fa parte di una tendenza in crescita. E le ondate di calore in Europa stanno aumentando di frequenza e intensità a un ritmo più veloce di quello di qualsiasi altra parte del pianeta. Ma perché? l’Europa al centro ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Spagna, Portogallo e Francia bruciano. Oggi il Regno Unito ha superato, per la prima volta nella sua storia, la soglia dei 40 gradi. Decine di Paesi sono alle prese con la siccità, mentre lenon accennano a calare. Tutto il continente europeo è investito da un’ondata di calore senza precedenti che ha portato i meteorologi a parlare di «di», mentre gli scienziati notano come le previsioni fatte per i prossimi 30 anni si stanno già avverando, in particolare in Europa. Gli esperti dicono che ilestremo e persistente di quest’anno già fa parte di una tendenza in crescita. E le ondate di calore in Europa stanno aumentando di frequenza e intensità a un ritmo più veloce di quello di qualsiasi altra parte del pianeta. Maal centro ...

Pubblicità

ignaziocorrao : Le temperature record sono arrivate con 28 anni di anticipo. Gli studi scientifici indicavano il 2050 come l'anno d… - Agenzia_Ansa : Inizia una settimana rovente, ecco le città da bollino rosso. Previste temperature record per quasi tutto il mese.… - SkyTG24 : Continuano a essere da record le temperature anche sulle cime più alte delle #Alpi - CdT_Online : L'allarme è scattato per una serie di incendi divampati nella capitale, dove si sono registrate temperature oltre i… - paoloigna1 : Perfino il @Telegraph è costretto ad aprire con l' onda di calore fuori scala in #Uk che sta causando anche alcuni… -