Naspi luglio: perché molti non hanno ancora ricevuto il pagamento (Di martedì 19 luglio 2022) Segnalati diversi ritardi nei pagamenti della Naspi relativa al mese di luglio, attenzione ai dettagli da ricordare La Naspi è una prestazione mensile di disoccupazione istituita nel marzo 2015 con il decreto legislativo numero 22. Ha preso il posto di altre indennità (ASPI e MiniASPI) ed è l'INPS che si occupa di erogarla su domanda L'articolo proviene da Consumatore.com.

