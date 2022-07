MotoGP, ufficiale il passaggio di Alex Rins alla Honda LCR per il 2023 (Di martedì 19 luglio 2022) E’ ufficiale il passaggio di Alex Rins alla Honda LCR per la stagione 2023 di MotoGP. Il pilota spagnolo, attualmente in Suzuki, ha firmato un contratto biennale per sostituire Alex Marquez, che andrà invece ad unirsi al team Ducati-Gresini. “Sono molto felice di entrare a far parte del team Honda-LCR. Cambiare team e moto e’ una sfida ma sono pronto a dare il mio 100% e mettere in pratica tutto cio’ che ho imparato durante i miei anni in MotoGP”, queste le prime parole del 26enne di Barcellona dopo l’ufficialità arrivata direttamente dalla casa nipponica. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) E’ildiLCR per la stagionedi. Il pilota spagnolo, attualmente in Suzuki, ha firmato un contratto biennale per sostituireMarquez, che andrà invece ad unirsi al team Ducati-Gresini. “Sono molto felice di entrare a far parte del team-LCR. Cambiare team e moto e’ una sfida ma sono pronto a dare il mio 100% e mettere in pratica tutto cio’ che ho imparato durante i miei anni in”, queste le prime parole del 26enne di Barcellona dopo l’ufficialità arrivata direttamente dcasa nipponica. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #MotoGP | Ufficiale il passaggio di Alex #Rins alla Honda LCR per la stagione 2023. Contratto biennale per lo spagn… - sportmediaset : Alex Rins riparte dalla Honda: biennale col team di Cecchinello #Rins #Suzuki #Cecchinello #Honda - FormulaPassion : #MotoGP, è ufficiale: biennale per #Rins in #Honda #LCR - MotorcycleSp : Non era un segreto che Alex Rins avrebbe continuato la sua carriera in MotoGP ma la conferma è stata... #MotoGP… - TeoBellan : Ufficiale: Alex Rins correrà con il team LCR Honda nel 2023 e nel 2024. #MotoGP -