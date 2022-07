Mondiali di scherma, Fiamingo è bronzo nella spada femminile: “Sono tornata” (Di martedì 19 luglio 2022) Il Cairo – nella prima giornata di finali dei Campionati Mondiali Il Cairo 2022 l’Italia conquista la sua medaglia numero uno grazie a Rossella Fiamingo, che è di bronzo nella spada femminile. La siciliana dei Carabinieri è stata protagonista di giornata, al termine della quale ha aggiunto al suo palmares il terzo metallo iridato individuale, che arriva dopo gli ori consecutivi del 2014 e del 2015. La spadista italiana, che è attualmente numero 4 al mondo e che quest’anno aveva già vinto l’argento europeo in Turchia, ha così coronato un’ottima stagione con questo ulteriore podio internazionale. Fiamingo ha iniziato la giornata vincendo il primo assalto 15-6 contro la dominicana Violeta Ramirez Peguero e poi si è presa la rivincita sull’ucraina Vlada ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022) Il Cairo –prima giornata di finali dei CampionatiIl Cairo 2022 l’Italia conquista la sua medaglia numero uno grazie a Rossella, che è di. La siciliana dei Carabinieri è stata protagonista di giornata, al termine della quale ha aggiunto al suo palmares il terzo metallo iridato individuale, che arriva dopo gli ori consecutivi del 2014 e del 2015. La spadista italiana, che è attualmente numero 4 al mondo e che quest’anno aveva già vinto l’argento europeo in Turchia, ha così coronato un’ottima stagione con questo ulteriore podio internazionale.ha iniziato la giornata vincendo il primo assalto 15-6 contro la dominicana Violeta Ramirez Peguero e poi si è presa la rivincita sull’ucraina Vlada ...

