Mondiali atletica, Tamberi conclude al quarto posto saltando 2,33 metri (Di martedì 19 luglio 2022) Non c'è medaglia per Gianmarco Tamberi che ha chiuso al quarto posto la finale del salto in alto dei Campionati Mondiali di Eugene. L’azzurro è stato comunque protagonista di una prestazione tecnica... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 luglio 2022) Non c'è medaglia per Gianmarcoche ha chiuso alla finale del salto in alto dei Campionatidi Eugene. L’azzurro è stato comunque protagonista di una prestazione tecnica...

Pubblicità

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - Eurosport_IT : Fiducia in Jacobs! Forza Marcell, riuscirai presto a tornare quello di prima... ???? Le parole del suo allenatore >… - Tg3web : I mondiali di atletica negli Stati Uniti. Ha mancato di un soffio la finale ma spopola sui social grazie soprattutt… - abuongi : #Atletica El Bakkali, @mutazbarshim, Kipyegon, @TeamRojas45 e @Nafithiam22: cinque ori olimpici di Tokyo campioni a… - Open_gol : A 2.30 ha mancato due volte l’obiettivo, ma alla terza ce l’ha fatta. Poi è arrivato a 2.33 nonostante le non perfe… -