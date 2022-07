Marcisci | valanga di insulti interisti contro Sanchez | cosa c' entra Paulo Dybala

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) Sembrava essere dell'Inter già due mesi fa, quando tutti lo davano a un passo dal nerazzurro, con l'amico Beppe Marotta pronto a sferrare l'attacco. Lo stesso dirigente che voleva rilanciare, per permettergli di prendersi una rivincita sulla Juventus, che lo aveva ‘rottamato' dopo sette anni in bianconero. Alla fine la Joya è andata alla Roma, dopo il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro che ha sparigliato le carte. L'Inter aveva chiesto adi aspettare che riuscisse a fare posto nel suo affollato reparto offensivo, dove ai quattro dell'anno scorso (Lautaro, Dzeko, Correa e) si sono ora aggiunti Lukaku e il cavallo di ritorno Pinamonti. Quest'ultimo, giovane e con tanto mercato dopo la buona stagione ad Empoli, è l'unico ad ora sicuramente piazzabile, con Atalanta e Monza sulle ...